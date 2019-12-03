Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что американская правозащитная организация сожалеет о мерах, принятых в отношении неё китайскими властями в связи с ситуацией в Гонконге. Заявление обнародовано 3 декабря.

По словам Рота, его организация выражает сожаление в связи с намерениями правительства КНР ввести санкции в отношении Human Rights Watch за деятельность во время беспорядков в Гонконге.

Глава HRW посоветовал китайским властям соблюдать права человека «вместо того, чтобы предпринимать меры в отношении организации, стремящейся защитить» эти права.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин ввёл санкции против ряда американских неправительственных организаций. В их число попали правозащитная организация Human Rights Watch, а также Freedom House и NDI.

Также Китай приостановил рассмотрение заявок на заход кораблей США в Гонконг.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ответил США санкциями на закон о Гонконге