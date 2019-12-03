Вашингтон, , 01:39 — REGNUM Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.

Сообщается, что демократы намерены 3 декабря представить свой доклад в Конгрессе США, на основании которого собираются провести голосование по импичменту. В то же время республиканцы подготовили ответный 123-страничный документ, который опровергает все доводы представителей Демпартии.

«Никто из свидетелей со стороны демократов не показал, чтобы у него были свидетельства взятки, вымогательства или каких-либо других тяжких преступлений», — сообщает телеканал.

Также республиканцы не считают поведение Трампа в отношении Украины неправильным и последовательно поддерживают политику Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления в ходе телефонного разговора являются поводом для закрытия расследования по импичменту. Он добавил, что демократам пора вернуться к работе.

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