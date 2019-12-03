Кишинёв, , 01:34 — REGNUM Власти США могут выдать бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка в распоряжение молдавских правоохранителей в случае получения запроса на экстрадицию, заявил президент республики Игорь Додон в эфире телеканала TV8.

Додон отметил, что владеет информацией о пребывании Владимира Плахотнюка на территории США. Президент добавил, в настоящее время вопрос с объявлением Плахотнюка в международный розыск решен не полностью, так как сведений из Интерпола, куда была отправлена информация, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавский президент Игорь Додон заявил о наличии у Владимира Плахотнюка вторых документов на другое имя, позволивших олигарху свободно покинуть страну в июне 2019 года.