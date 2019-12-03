Кишинёв, , 01:01 — REGNUM Документы на другое имя, позволившие осуществить выезд из Молдавии, имеет олигарх Владимир Плахотнюк, заявил молдавский президент Игорь Додон в эфире телеканала TV8.

По словам президента, документы были выданы Службой информации и безопасности республики. Додон решил пригласить на заседание Высшего совета безопасности представителей службы для подробного разбора ситуации. Оказалось, что второй паспорт помог Плахотнюку выехать в Приднестровье, откуда олигарх отправился в Одессу уже под своим именем.

Напомним, руководитель парламентской комиссии по национальной безопасности Молдавии Кирилл Моцпан заявил, что у Владимира Плахотнюка, который бежал из страны в июне 2019 года, мог быть еще один паспорт на другое имя.

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