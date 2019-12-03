Душанбе, , 00:03 — REGNUM К практическим занятиям по боевой подготовке приступили более 3,5 тысяч военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Свои профессиональные навыки повышают служащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских подразделений, авиационной группы, войск связи, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие российской базы на горных учебно-тренировочных комплексах «Ляур» и «Самбули» проходят учения по отработке совместных действий подразделений с применением разведки и артиллерии, современных комплексов связи, беспилотной и армейской авиации в разведывательных ударных и огневых комплексах.

«Все учебно-боевые задачи отрабатываются в реальном масштабе времени в условиях, максимально приближенных к боевым. Для этого подготовлено специальное подъёмное оборудование и около 500 статических и подвижных мишеней.

Кроме того, в подразделениях 60 процентов занятий по тактической, тактико-специальной и огневой подготовкам проходит в сложных условиях горной местности в ночное время. Для обеспечения практических занятий по боевой подготовке задействовано свыше 1 тыс. единиц гусеничной и колесной техники», — отметили в ЦВО.

Читайте ранее: Россия проведёт в Таджикистане сотню военных учений за год