Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа, который точно будет баллотироваться на второй президентский срок, принял решение отказать в аккредитации журналистам агентства Bloomberg News, сославшись на то, что это СМИ является предвзятым. Соответствующее заявление обнародовал менеджер штаба Трампа Брэд Парскейл.

Все дело в том, что Bloomberg News принадлежит миллиардеру Майклу Блумбергу, который решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Демократической партии.

Более того, редакция Bloomberg прямо заявила, что она не будет проводить журналистских расследований против своего хозяина, а также против других кандидатов в президенты от Демократической партии.

«В связи с тем, что они открыто провозгласили свою предвзятость, штаб Трампа больше не будет аккредитовывать представителей Bloomberg News на митинги и другие мероприятия», — сказано в заявлении Парскейла.

Все запросы конкретных репортеров Bloomberg штаб Трампа будет рассматривать в индивидуальном порядке.