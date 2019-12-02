Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Авраам Линкольн» вышла из базы 5-го оперативного флота в Бахрейне на патрулирование в Персидский залив, сообщает 2 декабря международная система мониторинга передвижения судов AIS.

Кроме атомного авианосца в состав группы входят ракетный крейсер Leyte Gulf и три ракетных эсминца Bainbridge, Nitze и Mason.

В состав авиакрыла авианосца «Авраам Линкольн» входят 70 летательных аппаратов, в том числе до 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

Выход авианосной группы в Персидский залив произошёл на фоне обострения отношений между США и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Персидском заливе, Аравийском море и Ормузском проливе противостояние Ирана и США дошло до уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

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