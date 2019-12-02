Калининград, , 23:43 — REGNUM Два стратегических разведывательных беспилотника ВВС США Global Hawk несколько часов курсировали у северо-западных границ России, сообщают 2 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Дроны поднялись в воздух с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Пройдя над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 дважды прошёл вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, а также северо-западных рубежей Белоруссии.

Затем он несколько часов летал у границ Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Литвы.

Тремя часами позже беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 вышел в район над международными водами Балтики к северо-западу от морской границы Калининградской области, где провёл около восьми часов.

Оба аппарата курсировали на высоте 16 тыс. метров.

Справка ИА REGNUM: дроны Global Hawk весом 15 тонн и с размахом крыльев 40 метров, способны в течение 30 часов летать на высоте до 18 тыс. м.

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