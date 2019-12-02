Киев, , 23:08 — REGNUM Протест против высказывания об автономии венгров на Украине выразил украинский МИД, сообщили 2 декабря в пресс-службе ведомства.

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.

Украинская сторона заявила венгерскому дипломату «о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировки венгерской стороной деятельности комиссии Украина — НАТО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ийдярто заявил об автономии венгерского национального меньшинства на Украине. Так, из-за украинского закона об образовании, сказал Ийдярто, Венгрия будет продолжать блокировать проведение Совета Украина — НАТО.

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