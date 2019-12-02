Вашингтон, , 22:50 — REGNUM О введении таможенных пошлин на алюминий и сталь, ввозимые в США из Аргентины и Бразилии, сообщил 2 декабря журналистам американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что та «передышка» в пошлинах, которая была у этих двух государств, теперь отменяется, потому что обе эти страны «обесценили свою валюту — на десять процентов» — чтобы получать больше денег с экспорта.

В итоге складывается ситуация, когда эти страны наживаются, как считает Трамп, на американской экономике, на покупателях металла в США.

Напомним, 25%-ные таможенные пошлины на алюминий и сталь, введённые Вашингтоном, до сих пор не распространялись на Бразилию и Аргентину, а также на Австралию и Южную Корею.