Дамаск, , 22:42 — REGNUM Российская военная полиция проводит патрулирование территорий в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил 2 декабря на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, за истекшие сутки российские военные патрули прошли по трём маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Ракка.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани — Гюльтепе, Аджами — Бозгёкли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса — Джейдед-Хабур в провинции Ракка», — сказал Юрий Боренков.

Кроме того, вертолёты армейской авиации осуществили воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Кобани — Метрас — Умм-Миаль — Квайрес.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование зоны, примыкающей к границе Сирии с Турцией является одним из условий прекращения турецкой военной операции «Источник мира» против сирийских курдов.

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