Кабул, , 22:30 — REGNUM Необъявленный визит германского министра обороны Аннегреты Крамп-Карренбауэр состоялся 2 декабря, сообщает DPA.

Уточняется, что министр посетила город Мазари-Шариф (провинция Балх), где находится германская военная база. Она заявила, что немцы не собираются уходить из Афганистана, будут продолжать свою миссию.

Что касается урегулирования ситуации в Афганистане, Крамп-Карренбауэр заявила, что видит «прогресс», но что до мира ещё далеко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Афганистане с необъявленным визитом 28 ноября побывал американский президент Дональд Трамп, который, в свою очередь, посетил военную базу Пентагона.

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