Варшава, 2 декабря 2019, 22:19 — REGNUM В Польше на верфи компании Stocznia Marynarki Wojennej торжественно принят в состав ВМС страны патрульный корвет Slazak, сообщает 2 декабря портал tvn24.pl.
Корабль 95-метровой длины и водоизмещением 2000 тонн вооружён 76-мм артустановкой OTO Melara и двумя 30-мм скорострельными пушками Marlin-WS.
Проект корабля был разработан на базе на базе проекта MEKO A-100 немецкой компании Blohm + Voss.
Патрульный корвет Slazak заложили ещё в 2001 году в качестве полноценного боевого корабля, но из-за финансовых затруднений постройка сначала затянулась, а потом для экономии средств корабль «разжаловали» из корветов в патрульный корабль.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году польское военное ведомство провозгласило намерение строить для ВМС Польши фрегаты, но конкретных планов финансирования этих проектов пока нет.
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