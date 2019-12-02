Варшава, , 22:19 — REGNUM В Польше на верфи компании Stocznia Marynarki Wojennej торжественно принят в состав ВМС страны патрульный корвет Slazak, сообщает 2 декабря портал tvn24.pl.

Корабль 95-метровой длины и водоизмещением 2000 тонн вооружён 76-мм артустановкой OTO Melara и двумя 30-мм скорострельными пушками Marlin-WS.

Проект корабля был разработан на базе на базе проекта MEKO A-100 немецкой компании Blohm + Voss.

Патрульный корвет Slazak заложили ещё в 2001 году в качестве полноценного боевого корабля, но из-за финансовых затруднений постройка сначала затянулась, а потом для экономии средств корабль «разжаловали» из корветов в патрульный корабль.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году польское военное ведомство провозгласило намерение строить для ВМС Польши фрегаты, но конкретных планов финансирования этих проектов пока нет.

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