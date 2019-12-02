2 декабря 2019 | Время чтения 34 мин

Повторим ещё раз – проблема Ирака не только в протестах на юге страны, эти проблемы усугублены неоднозначной диктатурой клана Барзани на Севере и… «играми» с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущимися Турцией и США, в частности, на территории Ирака, в том числе и в такой провинции, как нефтеносная Киркук.

Сергей Шакарянц, , 22:19 — REGNUM Видимо, Турции и США, то есть основным странам, которые поддерживали террористов из «Исламского государства» (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) в Ираке и Сирии, показалось, что столкнувшись недавно с внутренними проблемами, Иран не будет в состоянии быстро влиять на ситуацию в Ираке и Сирии. Не исключаем, что нечто рациональное в «размышлениях» политиков в Анкаре и Вашингтоне может содержаться — ведь было же странное, даже скандальное нападение протестующих в Ираке на иранское консульство в Эн-Неджефе. Да ещё — двойное, одно было до, а второе имело место уже после отставки премьер-министра Аделя Абду́л-Махди́ аль-Мунта́фики. Впрочем, иракские власти извинились перед Ираном. Но, тем не менее, некие элементы недосказанности и, в целом, неясности в сообщениях из Ирака стали ещё более выпуклыми и необъяснимыми.

Ирак

Предлагаем читателям обратить внимание на такие факты. Как сказано в отчете федеральной полиции Ирака, во время операции, которая прошла в районе Абу-Шахма 25 ноября, был убит один джихадист-террорист из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Член местного провинциального совета Камаран Киркуки прокомментировал текущую ситуацию с безопасностью в Киркуке, раскритиковав нестабильность, из-за которой спящие ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли реорганизоваться и создать вакуум безопасности. По словам Киркуки, нынешняя нестабильность обусловлена несколькими факторами, в том числе, некомпетентностью федеральных сил, которые вводятся из других провинций Ирака. На первый взгляд, эта информация носит узкий, локальный характер. Многие могут сказать: ну, в провинции (иракской) Киркук выявили бандитов — какая тут заинтересованность или обеспокоенность? Тем более — например, для стран-членов СНГ или конкретно для Закавказья. Разгадка тут простая — в Киркуке, который был возвращён Ираку благодаря помощи Ирана, с 2016 г. иранское влияние не ослабевает. В то же время весной этого года иранский президент Хасан Роухани предупреждал мировое сообщество, что США поспешно эвакуируют террористов через Ирак, и не только в Афганистан и Среднюю Азию, но и на Кавказ. Суммируя эти данные, и понимая, что провинция Киркук граничит с Ираном, прекрасно понимаешь, почему именно здесь снова объявились бандиты из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но нас во всей этой истории заинтересовали ещё ряд обстоятельств. Киркук — само собой разумеется, остаётся Киркуком, одной из самых богатых нефтью провинций Ирака. «Яблоком раздора» между… не только иракскими курдами и центральным иракским правительством в Багдаде, кто бы ни возглавлял администрации у курдов и у иракских шиитов. Взоры к Киркуку давно устремляют Турция и Израиль, США тоже всегда «рядом, на подхвате». Предположим, что и Иран неравнодушен к этой провинции — конечно, исходя из иных целей и задач, киркукской нефти Ирану, возможно, не нужно, своей вполне много, с учётом объявления о недавно открытом новом богатейшем месторождении в иранской провинции Хузестан. Но быть заинтересованным в том, чтобы к Киркуку не дотянулись бы щупальца Турции, Израиля и США, на наш взгляд, Иран вполне может. И даже — должен.

Итак, что там всё-таки происходило до очередной антитеррористической операции против бандитов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киркуке?

Во-первых, министр нефти Ирака Тамир Гадхбан объявил 25 ноября, что Багдад достиг соглашения по нефтяным и бюджетным спорам со своими курдами. После встречи с делегацией Регионального правительства Курдистана (KRG) министр сообщил журналистам, что федеральное правительство и КРГ договорились, что Эрбиль начнет с 1 января 2020 г. ежедневно отправлять Багдаду 250 000 баррелей нефти. Давнишний спор вроде близок к концу — курды же хотели игнорировать Багдад и самостоятельно продавать нефть Северного Ирака. Теперь они вынуждены признать собственность Ирака над этой нефтью.

Во-вторых, поступают сообщения, что с 26 ноября из Ирака в Сирию начали прибывать… военнослужащие США. Вопрос «зачем?», на наш взгляд, неуместен — сказал же президент США Дональд Трамп ещё в октябре, что его в Сирии интересует только нефть. Боятся американцы, что Сирия и Иран убедят Россию более быстро и решительно действовать, чтобы войска США больше и не думали бы о возвращении в Сирию.

В-третьих, 26 ноября на Севере Сирии имели место два теракта. И если первый из них был направлен против Турции — согласно информации, опубликованной курдско-иракским агентством «BasNews», в деревне Телль-Халеф, расположенной на западе города Рас-аль-Айн, погибли 17 сирийских боевиков-исламистов (турков), поддерживаемых Турцией, и более 20 получили ранения, — то второй уже был направлен против сирийских курдов и христиан. Видимо, это был «ответ» Турции и турецких ставленников на теракт в Телль-Халефе.

Наконец, апофеоз — поздним вечером 26 ноября военные самолёты Турции бомбили районы вокруг горы Кандиль в Северном Ираке, вызвав эвакуацию мирных жителей-курдов и христиан. В интервью «BasNews» глава администрации города Сангасор Наро Абдулла сообщил, что турецкие самолёты бомбили деревню Саргай Нелл, якобы, преследуя партизан Курдской рабочей партии (PKK). По его словам, воздушные удары вызвали панику среди жителей села и нанесли ущерб имуществу людей. После бомбардировки жители были вынуждены бежать из этой местности. По положению на конец ноября 2019 г., уже несколько сотен деревень Иракского Курдистана покинуты их жителями из-за турецких обстрелов и авианалётов. Напомним, что правительство KRG неоднократно призывало Анкару и курдов PKK не использовать территорию курдского региона Ирака для своих военных действий. Мы не считаем вышеперечисленное «совпадениями»:

1) активизация ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, да ещё в провинции Киркук;

2) возобновление Турцией военных действий в Иракском Курдистане;

3) прибытие ещё одной группы войск США из Ирака в Сирию;

4) теракты в Северной Сирии.

Наверняка все эти события связаны между собой внутренней логикой развития ситуации. Интересно другое — как будут реагировать на это обострение Россия и Иран?

Нет, конечно — в иракских горах Кандиль были и есть тайные лагеря курдских партизан из PKK. Главком партизан этой партии, один из нынешних лидеров PKK Мурат Карайылан многократно принимал в полевых условиях корреспондентов самых различных СМИ. В частности, в июне 2013 г., когда Турция ещё не сорвала мирные переговоры с PKK, Карайылан дал интервью, наряду с курдским ресурсом «Rudaw», и ряде западных СМИ. Содержание его интервью — в свободном доступе в Интернете, так что не станем его пересказывать или цитировать. Но из тех интервью стало понятным, что в горах Кандиль в Ираке настолько много тайных горных баз, что ни Турции, ни кому бы то ни было не удаётся их разыскать, а не то чтобы — разбомбить. И хотя Бог его знает, с какого года, например, турецкие и азербайджанские СМИ утверждали, что, якобы, Карайылан «сбежал из гор Кандиль на север», на самом деле командующий отрядами PKK и в последующие годы продолжал принимать иностранных журналистов именно в своей резиденции-штабе во всё тех же горах Кандиль.

Вот, например, эпизоды его эксклюзивного интервью телеканалу Al Jazeera, данного пару годков назад, но насколько же оно (интервью) вполне соответствует и 2019 году! «В эксклюзивном интервью Al Jazeera, лидер PKK говорит, что они не хотят воевать, но будут отвечать на любые военные действия. Корреспондент Хода Абдель-Хамид сообщает:

«Мы подъехали на шесть часов к горе Кандиль , чтобы встретиться с лидером PKK Муратом Карайыланом. Турецкое правительство угрожает трансграничным операциям, чтобы избавить его и его бойцов от их базы на горе Кандиль. В нём говорится, что отсюда они планируют и поддерживают атаки на турецкую землю. Мурат Карайылан говорит, что до тех пор, пока курдам в Турции не будут предоставлены права, они будут продолжать свою борьбу. «Это неправда, что мы пересекаем границу. У нас есть бойцы повсюду, даже на границе, нет необходимости отправлять их отсюда», — говорит он. «Как мы можем отправить их отсюда к Черному морю слишком далеко. Они не говорят правду, цель Турции — напасть на иракских курдов».

— Таким образом, у Турции есть момент, когда говорится, что отсюда в южную Турцию идут бойцы?

Карайылан: — Да, Турция может очень хорошо атаковать. Её настоящая цель — оказать давление на иракский Курдистан. Но он делает это сейчас, из-за законопроекта о Геноциде армян. Они оказывают давление на США, чтобы получить что-то от них».

Не правда ли, актуально? Хотя в Ираке сейчас вообще нет премьер-министра, не то что Нури аль-Малики «искать». Но об этом — ниже по тексту изложим. На дворе конец 2019-го, а слова Мурата Карайылана из недавней истории региона — как видим, по-прежнему актуальны: США и Турция заняты «розыгрышем армянской карты», «курдской карты» и так далее. В 2016 г. командующий отрядами PKK давал интервью и РИА «Новости», и основателю российского сетевого информационного агентства Anna News, ныне покойному Марату Мусину. И тоже — в горах Кандиль, в своей штаб-квартире. В частности, в этих интервью Карайылан в очередной раз отвергал утверждения турок о том, что якобы сирийско-курдская «Партия демократического союза» (PYD) является «частью PKK». Но самое интересное Карайылан сказал агентству РИА-«Новости» — всё-таки, процитируем: «Мы на 100% убеждены в том, что Турция поддерживает связи с ДАИШ. [то есть «Исламское государство», ИГ — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] Более того, мы видели это собственными глазами. Неоднократно были зафиксированы встречи представителей верхушки турецкой власти с членами ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На территорию Рожавы [т.е. Северной Сирии — прим.] боевики ан-Нусры и ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переходили с территории Турции . У нас есть подтверждения сотрудничества Турции с ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как сообщала газета и сайт «Ria Taza», в январе 2017 г. «после того, как Курдская Рабочая партия (КРП) отказалась вывести свои силы из езидского города Шангал [т.е. Синджар — прим.], несмотря на неоднократные требования властей Южного (Иракского) Курдистана и американских чиновников, делегация США встретилась с руководством КРП в Шангале и Кандиле, чтобы обсудить присутствие их сил в городе. Согласно информированному источнику ИА BasNews, американская делегация во главе с дипломатом, близкого к спецпредставителю президента США в глобальной коалиции по борьбе против ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встретилась с Агидом Калари, командиром сил КРП в Шангале, а затем посетила горы Кандиль, чтобы встретиться с Муратом Карайыланом и Джамалом Байыком, старшими руководителями КРП». Итак, мы видим, что теоретически воздушная атака и ракетные обстрелы турецкой авиации 26 ноября на некие местности в районе гор Кандиль могли быть и обоснованными. Но ведь такие нападения Турция практически всегда предпринимала против PKK, даже и в годы, когда между этой партией и Анкарой шли мирные переговоры (2010−2013 гг.), а горные лагеря партизан этой партии по-прежнему всё там же, в горах Кандиль. То есть тысячу раз прав был Карайылан, когда заявлял корреспонденту Al Jazeera, что истинные цели нападений турок на горы Кандиль — вовсе не «преследование партизан PKK», как всегда утверждается в заявлениях от генштаба вооружённых сил Турции. Кстати, ведь командующий отрядами PKK ещё в интервью ресурсу «Rudaw» очень красноречиво намекал на предательство руководства иракских курдов: «Даст Бог, мы не изменимся, как лидеры Южного Курдистана»…

Читатели видят, что мы вначале углублённо рассмотрели ситуацию с иракскими горами Кандиль и вокруг этих гор, ситуацию вокруг партии PKK и её пешмерга, базирующейся в горных лагерях — судя по всему, повсеместно в горах Кандиль. Выразим уверенность — в спецслужбах и России, и Ирана, и Ирака с Сирией, не говоря уже о спецслужбах Турции, отлично знают, что Карайылан заявлял 2 года назад, да ещё российскому агентству РИА «Новости: « У нас есть подтверждения сотрудничества Турции с ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ». Вопрос — почему же никто не торопится предать широкой огласке эти самые подтверждения, имеющиеся у партии PKK, а то и — лично у Мурата Карайылана? И кто его знает, может быть, участившиеся турецкие атаки на регион иракских гор Кандиль не в последнюю очередь, связаны с тем, что «партнёры» Турции — в лице тех же России и Ирана, на базе курдских данных могут узнать нечто «лишнее» о связях Анкары с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Судя же по информации «Ria Taza» от 2017 г., прекрасно осведомлены не только о базировании формирований PKK в горах Кандиль, но и о «сотрудничестве Турции с ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также и спецслужбы США, так как «делегация США», встречавшаяся свыше 2 лет назад с Муратом Карайыланом и Джамалом Байыком, наверняка состояла из представителей американских спецслужб и военной разведки Пентагона США.

Пасьянс, по сути, сложился — все и обо всём знают, ибо (а мы это тоже в своё время освещали) отдельные контакты поддерживали с М. Карайыланом по самым различным каналам и власти Иракского Курдистана, и власти Ирака, тем более — власти Сирии, России и Ирана. О роли главкома курдской пешмерга PKK в том, что террористы из ирано-курдской организации PJAK были лишены поддержки со стороны Курдской рабочей партии и «продались» спецслужбам Израиля и США, мы писали и в прошлом году, и весной этого года. Все — всё знают, но… не торопятся разоблачить роль Турции в регионе. Хотя бы — как базы, с которой террористы атаковали и Ирак, и Сирию, и конкретно иракских и сирийских курдов и езидов. Повторим ещё одну строчку из интервью Карайылана, данного агентству РИА «Новости» в 2016 г.: «На территорию Рожавы [т.е. Северной Сирии] боевики ан-Нусры и ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переходили с территории Турции ».

Конечно, интересно будет получить ответ на вопрос: когда же основные борцы с терроризмом на Ближнем Востоке потребуют от Турции полного отчёта о связях Анкары со всеми террористами, включая не только ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и различные ипостасти «Джебахт ан-Нусры», но и с теми группами, которые сейчас явно активизируются по всему Ираку, начиная с Багдада и кончая тем же самым Киркуком. Смотрим на динамику: в ночь на 27 ноября — три одновременных взрыва в Багдаде, пять человек погибли и более десяти получили ранения. Все были расценены как предумышленные теракты. Почерк явно от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — для совершения терактов использовалась два заминированных мотоциклов и одно СВУ. По другим неподтвержденным сообщениям, в результате трех взрывов погибли по меньшей мере шесть человек и еще 15 получили ранения. В ночь на 30 ноября — по сообщению телеканала Al Jazeera, как минимум 16 человек пострадали в результате трёх взрывов в разных районах города Киркук на севере Ирака. По данным, которые телеканал получил от источников в медицинских кругах, при взрывах получили ранения 16 человек, в том числе военнослужащие. Иных данных до 2 декабря не было, но было сообщение, что почерк терактов — такой же, как и в Багдаде. Уместно ли, предположить, что, воспользовавшись общей нестабильностью в Ираке, авиударами Турции по горам Кандиль, террористы приняли решение «напомнить о себе»? На наш взгляд, — да, и, кроме того, учитывая заявления полевого командира PKK М. Карайылана о тесной связи между Анкарой и группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы, в первую очередь, из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одновременно нечто «отрабатывают» перед спецслужбами Турции, активизировавшись именно в последние месяцы в Ираке…

Обратим также внимание: 28 ноября в Анкаре гостит премьер-министр автономии Курдское региональное правительство (KRG) в Ираке Масрур Барзани, и его принимали по самому высшему разряду. Вот что указывали курдские источники. Во-первых, Масрур Барзани был официально приглашён в Турцию самой Анкарой. Во-вторых, Масрур Барзани был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи они обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, а также пути укрепления двусторонних связей между Эрбилем и Анкарой. Курдский премьер назвал эти переговоры «очень продуктивными». «Мы добились обнадёживающего прогресса по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, включая двустороннюю торговлю и региональную стабильность», — написал Барзани на своей официальной страницу в Твиттере после встречи. «Безопасность и двусторонняя торговля были темой моей сегодняшней встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Мы обсудили наши взаимные интересы и вызовы, а также способы совместной работы для стабилизации региона в целом», — заявил позже Барзани журналистам.

Отчёты СМИ о переговорах Чавушоглу с Масруром Барзани приоткрывают завесу над визитом премьера автономии KRG в Анкару, но одновременно до боли заставляют вспомнить слова М. Карайылана из его интервью ресурсу «Rudaw» в 2013 г.: «Даст Бог, мы не изменимся, как лидеры Южного Курдистана ». Тут необходимо пояснение — курды региона именуют «Южным Курдистаном» как раз автономию KRG в составе Ирака. Иными словами, главком сил и один из лидеров PKK говорит как раз обо всём клане Барзани, один из очередных представителей которого, Масрур, сейчас является премьер-министром KRG. Вот вкратце то, что сообщали курдские СМИ о переговорах Масрура Барзани с Чавушоглу. «Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провёл пресс-конференцию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу после встречи в Анкаре, на которой было сказано, что среди других тем они обсудили вопросы взаимной безопасности . Барзани заявил журналистам, что Эрбиль считает свои связи с Анкарой стратегически важными, и отметил, что в ходе переговоров они обсуждали необходимость укрепления стабильности и безопасности всего региона», — писала, например, «Rudaw». «Безопасность и двусторонняя торговля были темой моей встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сегодня. Мы обсудили наши общие интересы и проблемы, а также способы совместной работы для стабилизации региона в целом», — сказал Масрур Барзани.

А теперь — повышенное внимание!

«Что касается Сирии, премьер-министр Барзани приветствовал координацию действий Турции с ООН по безопасному возвращению беженцев, отметив, что Курдистан поддерживает добровольное возвращение беженцев. Отвечая на вопрос о позиции Регионального правительства Курдистана (KRG) в отношении присутствия «Курдской рабочей партии» (PKK) в иракском Синджаре, премьер-министр Барзани сказал, что эта территория находится под контролем иракского правительства, а не Курдистана, и что Эрбиль против вмешательства PKK в дела езидского района».

Мы не раз и не два писали о том, как же случилось, что иракские езиды изгнали пешмерга клана Барзани и как согласились, чтобы партизаны PKK выступали бы на стороне езидов, в особенности в боях за полную зачистку регионов, компактно населённых езидами, от присутствия террористов и иных протурецких сил. В частности, мы со ссылками на езидских деятелей, отмечали, что езиды Ирака обвиняли в геноциде не только террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и военные формирования, подчиняющиеся клану Барзани, которых езиды также обвиняли и в сотрудничестве с террористами. Не правда ли, круг замкнулся? США в 2017 г. добивались от PKK ухода из этого самого Синджара (или Шангала), турки в 2019 г. требуют от клана Барзани поддержки — и опять в вопросе присутствия формирований PKK в Синджаре. Союзнички видны ведь — не так ли? И все они замараны в той или иной степени в «истории» с группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, следовательно, в тех преступлениях, которые совершали террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Мы также писали, что формирования самообороны езидов Ирака, а также ряд подразделений пешмерга PKK в итоге влились в Общеиракское, шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби», благодаря чему, к примеру, участие формирований PKK в освобождении городов Башика, Мосул и других, в освобождении территорий, населённых езидами, уже абсолютно соответствовали иракским законам.

А теперь обратим внимание на то, что, собственно, является мишенями для нападений так называемых «мирных демонстрантов» (в Ираке) в целом ряде случаев, помимо двукратного поджога консульства соседнего Ирана. И это ведь где — в Эн-Неджефе, священном для всех шиитов мира городе. Reuters сообщало, ссылаясь на сообщение местной полиции, что 30 ноября «демонстранты» (готовы спорить, что преступники не были шиитами — прим.) подожгли вход в святыню шиитов в Эн-Неджефе — дверной проём храма Хаким. Силы безопасности и полиция Ирака использовали их для разгона слезоточивый газ. Подонков — вне зависимости от их конфессиональной и этнической принадлежности — не остановило даже то, что с 28 ноября власти Ирака направили дополнительные силы для предотвращения любых возможных нападений на шиитские святыни в городе Эн-Неджеф. Развёртывание же дополнительных сил произошло после того, как 27 ноября «демонстранты» сожгли там здание консульства Ирана, а силы безопасности попытались разогнать их слезоточивым газом и боевыми патронами. Согласно сообщению Sky News, в Эн-Неджефе были развёрнуты даже танки и бронемашины. И — вот «сенсация», хотя такого стоило ждать уже с самого начала акций протеста против правительства, других беспорядков в Ираке: как 2 декабря сообщало турецкое (!) госагентство 2 декабря сообщает Anadolu, в результате нападения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке погибли двое шиитских ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби». По данным журналистов, нападение произошло на штаб-квартиру ополченцев в провинции Дияля, расположенной на востоке страны, также ранения получили пять членов группировки. Наконец, в тот же день 2 декабря — второй поджог иранского консульства в Эн-Неджефе…

Сейчас предложим читателям на миг отойти от Ирака, вопроса об иракских курдах и их связях с Турцией, но в то же время — не забывая о темах переговоров премьер-министра автономии KRG Масрура Барзани с турецким руководством, отметить, что же нового после визита курдского премьера в Анкару начало меняться в Сирии и в среде сирийских курдов. Итак, 1 декабря уже упоминавшееся турецкое госагентство Anadolu сообщило, что турецкая армия установила несколько новых, дополнительных контрольно-пропускных пунктов на севере Сирии. «В целях содействия созданию безопасной зоны, были созданы дорожные контрольно-пропускные пункты в ответ на кровавые атаки террористов PKK/ YPG [«Рабочей партии Курдистана"/ «Отрядов народной самообороны», направленные на ни в чём не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении министерства обороны Турции. Тут всё — ложь на лжи, начиная с приравнивания партии PKK фактически к сирийско-курдской партии PYD, от которой, безусловно, есть представители в сирийско-курдских «Отрядах народной самообороны"-YPG. Вновь вспоминаем заявления Мурата Карайылана — турки лгут, заявлял полевой командир в прошлые годы, нет никакой структурно-идейной связи между PKK и сирийскими курдскими организациями. Вторая ложь — те курды, которые атакуют турок, в частности, в Северной Сирии, процентов на 99 нападают на турецких военных и протурецких террористов, в связи с чем, ещё раз вспоминания свидетельства Мурата Карайылана, обязаны подчеркнуть: а любой, кто уничтожает протурецких террористов, будь то в Ираке или Сирии, это же просто герой!

Достаточно было туркам объявить о своей очередной оккупационной акции, и мир услышал нюансовые различия в заявлениях сирийских курдов. Причём — со стороны представителей и военных не партии PYD и командования отрядов YPG, а… со стороны руководства проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF). Вот интересно — что ещё должны сделать США вместе с Турцией, вместе с другими союзниками американцев, чтобы в Сирии среди курдов больше не осталось бы наивных? Вопрос у нас, конечно же, риторический — нормально мыслящие люди уже и после сдачи туркам города Эль-Баб (в феврале 2017-го, причём сдавали-то туркам город… террористы ИГ!..), в рамках оккупационной операции «Щит Евфрата», обязаны были начать самостоятельно думать: кто есть кто в Сирии, кто террористы, кто пособники террористов, кто воюет с террористами. Ну, а после Африна, Ааззаза, Джераблуса и других городов, оккупированных турками в ходе ещё одной оккупационной операции «Оливковая ветвь» (январь 2018-го), среди курдов вообще не должно было остаться агентуры США или «верующих в США». Курды поддерживают политическое урегулирование в Сирии, которое бы гарантировало сохранение её территориального единства, как передал телеканал Al Hadath, заявил командир вооружённой коалиции SDF курд Мазлюм Абди. «Мы выступаем за сохранение единства Сирии, но при этом будем добиваться признания своих прав, учитывая, что проект курдской автономной власти на севере страны реализуется 8 лет и стал свершившимся фактом», — подчеркнул он. Абди подтвердил, что курды настроены на продолжение диалога с сирийским правительством при посредничестве российской стороны. «Переговоры ведутся, но разногласия между курдами и Дамаском по-прежнему сохраняются, — указал он. — Сейчас предпринимаются усилия по сближению позиций».

Но — поразительный факт, при этом Абди, выдачи которого для расправы, кстати, турки добиваются от… естественно, США, сменил непримиримость на компромиссность в самом важном вопросе на переговорах с руководством Сирии. Касаясь судьбы курдских формирований в составе SDF, Мазлюм Абди не просто не исключил, что в будущем они могут стать частью вооружённых сил Сирии, но даже примерно показал, когда это произойдёт: «Это произойдёт после достижения политического соглашения с властями, а пока мы сохраняем в руках оружие». А вот чтобы этого не произошло… США, помимо того, что опять вводят в Сирию свои силы из Ирака, предпринимают всё возможное, чтобы политическое соглашение между Дамаском и курдами не состоялось. Или, по крайней мере, было бы отложено на неопределённую перспективу. Как сообщает 2 ноября RT со ссылкой на выдержку из заявления МИД Сирии, Дамаск обвинил США в попытках вмешательства в работу сирийского Конституционного совета. В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства говорится, что высказывание Госдепартамента США о женевских заседаниях Конституционного комитета Сирии подтверждает попытки американской стороны вмешаться в дела других государств и навязать собственную повестку дня. В МИД Сирии отметили, что работа Конституционного совета является сугубо межсирийским вопросом и никто иной не имеет права вмешиваться или оказывать поддержку какой-либо части переговорного процесса. Реакция Дамаска, конечно, связана с тем, что ранее президент США Дональд Трамп призвал… не восстанавливать Сирию, а американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри выступил с заявлением, о том, что для оказания помощи по восстановлению территории Сирии Вашингтону необходимо увидеть «заслуживающий доверия необратимый политический процесс». Не много — не мало, а — если дословно, то: поставьте во главе Сирии нашего, американского сукин-сына, нашу безоговорочную марионетку… В этой ситуации курд М. Абди из проамериканских SDF «дал пас» Дамаску — давайте быстро организуем сепаратные соглашения, исключительно между Центром и курдами, и тогда курды слагают оружие и вступают в Вооружённые силы Сирии.

Первый проблеск логики, хоть и по принципу «задним умом», со стороны курдов Сирии, за все годы войны — без обид, это просто констатация факта. Пришли бы сирийские курды к такому алгоритму ведения переговоров с Дамаском хотя бы до середины 2016 г. — и турков не было бы сегодня ни в Эль-Бабе, ни в Африне, ни в сегодняшней «зоне безопасности на севере Сирии».

Вернёмся всё-таки в Ирак и к вопросу взаимоотношений иракских курдов с Багдадом. Ну, есть соглашение по нефти, по бюджету (от 25 ноября), но что будет теперь? 29 ноября иракский премьер-министр (шиит) Адель Абду́л-Махди́ аль-Мунта́фики объявил о своей отставке — на наш взгляд, он явно испугался, но не самих акций протеста, а угрозы, озвученной авторитетным аятоллой, лидером организации (шиитской) «Армия Махди», главы парламентского блока «Сайирун» Муктадой ас-Садром 28 ноября. В заявлении, опубликованном на его странице в Twitter, аятолла ас-Садр жёстко предрёк — если премьер-министр аль-Мунта́фики не подаст в отставку, это может стать «началом конца Ирака». Ас-Садр призвал всё правительство уйти в отставку, «чтобы немедленно прекратить кровопролитие», в то же время призвав протестующих возобновить свои демонстрации мирным путём и наказать тех, кто стоит за насилием. Более того, он в резкой форме отверг обвинения в том, что это его сторонники якобы поджигали консульство Ирана в Эн-Неджефе. Из чего следует, что оппоненты ас-Садра и оппоненты проирански настроенных иракских шиитов в целом, вовсю пытались трубить о «вине» сторонников «Армии Махди» к антииранским эксцессам. 30 ноября премьер-министр Ирака аль-Мунта́фики во время внеочередного заседания правительства попросил министров своего кабинета остаться на своих постах после его отставки до назначения нового премьер-министра и формирования нового правительства. 1 декабря парламент Ирака одобрил отставку премьер-министра аль-Мунтафики. Во время внеочередного заседания, на котором присутствовал 241 депутат, спикер парламента Мухаммед аль-Халбоуси заявил, что в соответствии со статьей 76 Конституции президент страны теперь обязан призвать крупнейший парламентский блок (а это именно шиитский блок ас-Садра — «Сайирун») назначить преемника в течение 30 дней.

Излишне углубляться в хитросплетения иракского законодательства не станем, но укажем, что как только объявили об отставке премьера-шиита аль-Мунтафики, то протестующие потребовали отставки и президента Ирака (из клана Ат-Талабани — прим.) курда Бархама Салиха. Иракский депутат Мохаммед Балдави это прокомментировал: после того, как парламент одобрил отставку премьер-министра, демонстранты ожидают отставки президента, потому что «тогда парламент может быть распущен для досрочных выборов». И вдруг блок «Сайирун», то есть — аятолла Муктада ас-Садр, внёс своеобразную изюминку в развитие событий. Ультра-радикальные шииты, во-первых, дали понять, что никакие внеочередные парламентские выборы им не нужны — мечтающие могут уйти с политической арены Ирака. Во-вторых, что на данном этапе никто из ультра-радикалов шиитов не собирается и «трогать» президента-курда Б.Салиха. То есть — иракская Конституция будет меняться явно не сегодня. Обратимся к сообщениям СМИ. «Несмотря на то, что альянс «Сайирун», возглавляемый влиятельным иракским шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, имеет официальное право назначить нового премьер-министра страны после ухода в отставку Аделя Абдул Махди аль-Мунтафики, этот крупнейший парламентский блок предоставил выбор общественности», — писали СМИ. Выступая перед журналистами, члены «Сайируна» призвали президента Б. Салиха выбрать нового премьера на основе требований народа, отметив, что для этого «не существует крупнейших парламентских блоков, но только иракский народ является крупнейшим блоком». Этот ответ сторонников аятоллы ас-Садра прозвучал практически сразу после того, как спикер парламента Мухаммед аль-Халбоуси официально объявил, что после утверждения отставки аль-Мунтафики президент страны призовёт крупнейшую парламентскую фракцию назначить его преемника.

Кстати, как сообщал 30 ноября телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на слова официального представителя бывшего премьера Ирака, Саада аль-Хадиси, власти уже скоропалительно делают хоть что-то, дабы успокоить «улицу», коль скоро одним из основных требований шиитов, помимо изгнания из страны войск США, был пункт о борьбе с коррупцией. «Создан центральный суд, который будет специализироваться на преступлениях, связанных с коррупцией. Суд выпустит решения относительно официальных иракских лиц, обвиняемых в причастности к коррупционным делам. Он уже выпустил решения о наложении ареста на средства, принадлежащие обвиняемым в коррупции», — заявил аль-Хадиси. Суд в Ираке уже постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.

Своеобразной, но явно плохо рассчитанной была реакция клана Масуда Барзани. А значит — и всего состава администрации автономии KRG в Ираке. На следующий день после объявления об отставке премьера аль-Мунтафики, Масуд Барзани, пока ещё возглавляющий правящую в Иракском Курдистане «Демократическую партию Курдистана» (PDK), вдруг заявил, что «регион Курдистан поддержит любой шаг, который может помочь разрешить нынешний кризис в Ираке, и не приведёт к возвращению диктатуры». Какой-то уж до глупости прозрачный намёк бывшего президента KRG на то, что, мол, власть шиитского правительства — видите ли, «возвращение диктатуры». Странное суждение для человека, возглавляющего партию, в названии которой есть слово «демократическая» — а шиитов-то в Ираке не меньше 60−65% населения. И власть большинства — демократия, а не меньшинства, тем более — этнического меньшинства, каковым являются курды. Хотим напомнить всем прокурдам — кому-кому, а этому меньшинству надо быть поосторожней со словами «диктатор» и «диктатура». Дело в том, что вице-президентами Ирака во времена диктатора Саддама Хусейна (арааба-суннита) были Таха Ясин Рамадан и Таха Мохи эд-Дин Мааруф, курды по национальности. Тем не менее — продолжим. «Мы внимательно следим за последними событиями и приветствуем любые шаги, которые могли бы способствовать урегулированию кризиса и не привести к возвращению диктатуры, — говорится в заявлении Барзани. — Любые изменения должны учитывать права всех компонентов и должны соответствовать Конституции». Намёк понятный — не меняйте Конституцию, не посягайте на особый статус и особые права курдов. Мистер Масуд Барзани — представьте себе, ещё до вашего призыва соответствующий намёк прозвучал и в воззвании аятоллы ас-Садра. Но понять, чего мог испугаться Масуд Барзани, на самом деле несложно. Эпицентры антиправительственных волнений и протестов — Багдад, Басра, Эн-Неджеф, Эн-Насирия и Умм-Каср, и в этих городах шииты точно — подавляющее большинство, в особенности в Басре, Эн-Неджефе и Эн-Насирии. Ну и чего же предложит президенту-курду Б. Салиху «на основе требований народа» эта часть протестующей иракской общественности? Думаем, что догадаться нетрудно. Причём в любом случае, если «искать» нечто диктаторское в Ираке, то, скорей, «барзаниевщина» в Северном Ираке больше похожа на диктатуру, чем слишком ускоренная сменяемость одного шиитского правительства другим. В пост-саддамовском Ираке, пожалуй, только правительство Хайдара аль-Абади немного дольше продержалось — и то, из-за того, что с 2014 г. шла война с бандами террористов. Но как было объявлено о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так сразу правительство аль-Абади тоже было отправлено в отставку.

Масуду Барзани и его клану в целом, как нам представляется, в скором времени может стать вообще невмоготу. Прозвучал первый тревожный «звоночек» — 29 ноября парламент Португалии единогласно проголосовал за признание геноцида, совершенного бандами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против езидов Ирака в 2014 году. Да, пока это — не «обвальное» решение, ещё ни одна страна не спешит повторить решение португальского парламента. Но ведь, как говорится — лиха беда начало! Тут бы клану Барзани насторожиться, успокоиться, задуматься об обвинениях езидов в адрес «барзаниевщины» в том, что клан Масуда Барзани содействовал террористам в геноциде езидов и даже соучаствовал в этом геноциде. Но, как видим, нет — шкурная боязнь потерять всё ещё сохраняющиеся льготы и преференци, подаренные нынешней Конституцией Ирака, заставили-таки Масуда Барзани, как мы считаем, допустить грубейшую политическую ошибку. А надо было бы молчать — тучи ж начинают сгущаться не над отставным премьером Ирака аль-Мунтафики или аятоллой ас-Садром, тучи надвигаются на диктатуру клана Масуда Барзани в Северном Ираке…

Если же в целом, то положение критическое. Например, ситуацией во всём Ираке сильно озабочена Россия. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, в частности, 30 ноября заявлял:

«Мы всегда как дружественная страна готовы оказать, если в этом есть необходимость, какое-то содействие в решении этих проблем… Мы в контакте с руководством Республики Ирак ‑ и в Багдаде, и на севере, в Курдистане, у нас работает генеральное консульство, и в Басре, в южных районах, где массовые демонстрации приобрели особенно острую форму. Мы желаем и иракцам, и руководству Ирака, чтобы их усилия по нормализации обстановки и решению тех требований, которые выдвигают демонстранты, а они в значительной степени оправданы — я имею в виду с точки зрения экономической ситуации и проблем, которые переживает население, безработицы, коррупции, — чтобы правительство нашло в себе силы максимально оперативно и эффективно найти адекватные ответы на эти вызовы».

Беспокойство проявляет не только Москва. Ожидается, что Совет Безопасности ООН соберется во вторник, 3 декабря, чтобы обсудить события в Ираке, сотрясаемом антиправительственными протестами. Согласно заявлению Миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ), сессия, на которой с докладом выступит Специальный представитель Генерального секретаря МООНСИ Жанин Хеннис-Пласшерт, состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Но повторим ещё раз — проблема Ирака не только в протестах на юге страны, эти проблемы усугублены неоднозначной диктатурой клана Барзани на Севере и… «играми» с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущимися Турцией и США, в частности, на территории Ирака, в том числе и в такой провинции, как нефтеносная Киркук.