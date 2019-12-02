Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Юристов, защищающих интересы президента США Дональда Трампа, не будет на слушаниях по импичменту в Конгрессе, сообщил 2 декабря журналистам глава Соединённых Штатов.

Трамп пояснил, что ни он, ни его юристы не будут присутствовать на слушаниях в Конгрессе, которые в очередной раз пройдут 4 декабря.

Он назвал процедуру импичмента «надувательством», а все действия демократов — «абсолютным позором», который видит весь мир.

Напомним, в Конгрессе продолжаются слушания по вопросу импичмента Трампу из-за его «давления» на украинское руководство в обмен на финансовую помощь. Публичные слушания начались 13 ноября 2019 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом не будет участвовать в слушаниях по импичменту