Вашингтон, 2 декабря 2019, 21:59 — REGNUM Торговая сделка с Китаем может быть заключена в этом году, сообщила 2 декабря советник американского президента Келлиэнн Конуэй, сообщает Reuters.
По словам чиновницы, подготовка начальной фазы торговой сделки сейчас идёт.
Напомним, Вашингтон и Пекин готовятся заключить торговую сделку, которая должна остановить взаимное повышение пошлин.
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