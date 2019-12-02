Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Торговая сделка с Китаем может быть заключена в этом году, сообщила 2 декабря советник американского президента Келлиэнн Конуэй, сообщает Reuters.

По словам чиновницы, подготовка начальной фазы торговой сделки сейчас идёт.

Напомним, Вашингтон и Пекин готовятся заключить торговую сделку, которая должна остановить взаимное повышение пошлин.

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