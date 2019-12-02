Москва, , 21:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который позволяет признать иностранными агентами в стране физических лиц. Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет — портале правовой информации.

Отныне, иностранными агентами могут быть признаны физические лица, а также юридические лица, которые распространяли сообщения из иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или из признанных иностранными агентами российских СМИ.

Соответствующие поправки будут внесены в закон «О средствах массовой информации» и федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Закон предусматривает, что все информационные материалы должны содержать пометку о статусе иностранного агента. При этом указывать это должны все, кто цитирует данный ресурс. За нарушение этого требования грозит блокировка.