Флоренция, Италия, , 21:39 — REGNUM Экс-премьер Италии, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци не уверен, что правящая коалиция продолжит работу, об этом он заявил журналистам в понедельник, 2 декабря, передаёт информагентство Askanews.

Ренци, партия которого также входит в коалицию, отметил, что по целому ряду вопросов между партнёрами нет согласия.

Действующее правительство Италии было сформировано либералами, популистами и партией Ренци без проведения выборов в сентябре 2019 года.