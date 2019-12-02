Бишкек, , 21:24 — REGNUM «Среди нас и в нашем государстве вносят раздор эти негодяи, геи, во главе которых стоит Роза Отунбаева и другие лица, занимающие высокие должности», — бывший сопредседатель парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Камчыбека Ташиев обвинил ряд коллег-политиков, комментируя скандал, связанный с выставкой феминисток в музее ИЗО в Бишкеке, передает «24.kg».

По мнению экс-депутата, подобные мероприятия «являются угрозой для будущего Киргизии».

Политик потребовал от президента Сооронбая Жээнбекова и от правоохранительных органов принять меры в отношении организаторов выставки и тех, кто их поддерживает, отметив при этом, что «не стоит быть мягкими».

»Если не можете, не хватает духа, скажите — поможем. Мы готовы пойти на риск ради будущего киргизского народа. Против этих шпионов народ вас поддержит», — подчеркивает Камчыбек Ташиев.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии разгорелся скандал в связи с тем, что в музее ИЗО в киргизской столице сегодня, 2 декабря, прошла выставка феминисток «Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины».

Скандал спровоцировали действия датской художницы Джули Савери, которая вышла в зал обнаженной. Выставка проводилась при поддержке «Фонда Сороса».

Руководство министерства культуры Киргизии назвало произошедшее провокацией, после чего уволило директора музея ИЗО Миру Джангарачеву. Также ведомство планирует создать специальную комиссию, которая разберется со сложившейся ситуацией.

Отметим, что экс-президент Киргизии переходного периода Роза Отунбаева выступила с критикой в адрес правительства и министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова после увольнения директора музея ИЗО из-за скандала с выставкой феминисток.