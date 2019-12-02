Бишкек, , 21:20 — REGNUM «Киргизии удалось относительно удачно пройти процесс интеграции в Евразийский экономический союз», — заявил министр экономики Санжар Муканбетов на конференции «Киргизия в ЕАЭС: результаты, опыт и перспективы», передает пресс-служба минэкономики.

По словам главы ведомства, доказательством тому могут служить показатель экономического роста, уровень которого не ниже, чем до вступления в ЕАЭС — среднегодовой рост ВВП республики за четыре года членства республики в ЕАЭС составил 4,1%. То есть сложился на уровне не ниже того, что был до вступления Киргизии в Евразийский экономический союз.

Высокопоставленный чиновник отметил, что согласно наиболее вероятным прогнозам, среднегодовой рост экономики республики в этот период должен был составить не более 2,4%.

«В этот же период показатель ВВП на душу населения также вырос почти на 22% и составил в 2018 году около 92 тысяч сомов (84,4 тысячи рублей) — относительно 71,5 тысяч сомов (65,6 тысячи рублей), достигнутых в 2014 году, то есть до вступления Киргизии в ЕАЭС», — уточнил он.

Говоря об уровне инфляции, министр сообщил, что с момента вступления Киргизии в ЕАЭС он находился на исторически минимальном уровне. То есть вступление республики в Союз не привело к значительному повышению цен, хотя отдельные эксперты-аналитики предрекали неуправляемый рост потребительских цен на внутреннем рынке — от 20% и выше.

«Уровень инфляции прогнозировался в пределах 9,4% в среднем за год. Фактически же этот показатель за 2015 — 2018 годы составил всего лишь 2,9% в среднем за год, что связано с насыщением потребительского рынка. Тогда как до вступления в Союз этот показатель за период 2011—2014 годов оказался гораздо выше — в среднем 8,4% за год», — подчеркнул Муканбетов.