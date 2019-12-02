Москва, 2 декабря 2019, 21:18 — REGNUM Руководство «Нафтогаза» давно пора было менять, написал 2 декабря член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя решение украинских властей поменять руководство «Нафтогаза», сенатор заявил, что «этот шаг давно назрел».
Российский сенатор отметил, что теперь, при президенте Украины Владимире Зеленском, заменены и премьер-министр страны, и глава украинского МИД.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что во всех стратегических компаниях будет заменено руководство. Коснутся перемены и «Нафтогаза».
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