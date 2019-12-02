Душанбе, , 21:17 — REGNUM В новом учебном году, который стартовал 1 декабря, военнослужащие российской 201-й базы, дислоцированной в Таджикистане, будут участвовать в порядка 100 учениях. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Евгений Поплавский.

По словам генерал-майора, участие военнослужащих предполагается в манёврах разного масштаба. В частности, запланированы несколько международных учений совместных с Вооружёнными силами Таджикистана, свыше пяти лётно-тактических учений и более 70 ротных тактических учений на местности с боевой стрельбой.

Также в ЦВО сообщили, что уже 1 декабря на полигоне Ляур стартовали занятия расчетов зенитных ракетных систем С-300ПС, поступивших на российскую военную базу в Таджикистане в октябре 2019 года.

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