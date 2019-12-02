Бишкек, , 21:16 — REGNUM После присоединения к Евразийскому экономическому союзу Киргизии удалось стабилизировать свою экономику. Об этом на тематической конференции заявил посол России Николай Удовиченко, передает «Кабар».

По словам российского дипломата, республика смогла начать восстановление производства в продовольственной сфере, а также в текстильной и трикотажной отраслях.

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Упомянул российский посол и о том, что в рамках ЕАЭС Киргизии помогли переоборудовать пограничные и таможенные посты, а также построить и оснастить новые ветеринарные и фитосанитарные лаборатории.

Подводя итог, Николай Удовиченко отметил, что вступление в Евразийский союз позволило решить ряд проблем, имевшихся у трудовых мигрантов из Киргизии, работающих преимущественно в России — их фактически уравняли в правах с российскими работниками, а также помогают решить вопрос пенсионного обеспечения.

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