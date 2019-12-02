Душанбе, , 21:15 — REGNUM Мэрия Душанбе переходит на круглосуточный режим работы. В частности, заместители градоначальника, главы четырёх районов столицы, а также их заместители будут дежурить в ночное время.

Согласно распоряжению мэра Душанбе Рустама Эмомали, на дежурных возложена обязанность максимально оперативно решать проблемы горожан как связанных с перебоями подачи электричества и тепла в зимний период, так и в случае возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Такой режим работы мэрии продлится до конца марта 2020 года. Отмечается, что дежурные несут персональную ответственность за решение вопросов, с которыми к ним обратились граждане.