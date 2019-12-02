Ереван, , 21:12 — REGNUM Мэрия Еревана проигнорировала официальный запрос ИА REGNUM, оставив его вопросы без ответа и тем самым нарушила закон Республики Армения «О свободе информации». В запросе ИА REGNUM от 8 октября 2019 года поднимался вопрос о не реализованных армянской стороной в Москве проектах — Доме Еревана и Ереванском гостевом доме. Статья, которая подробно рассказывала об истории провалившихся проектов, была опубликована агентством 4 сентября, вызвала большой резонанс и была перепечатала рядом русскоязычных и армяноязычных изданий. Поэтому в мэрию Еревана были адресованы уточняющие вопросы

В частности, ИА REGNUM интересует:

С какой целью московское представительство мэрии Еревана купило у правительства Москвы помещение по адресу ул. 1905 года дом 15., во сколько было оценено это недвижимое имущество со стороны независимого оценщика и почему потом мэрия Еревана в лице Ерванда Захаряна решило продать его ООО «Эксподон». — у.

Знала ли мэрия Еревана, что земельный участок по адресу ул. Серпуховский Вал, вл.1. решением Ю. Лужкова было передано под строительство «Дома Еревана», после этого вступления решения в силу было приватизировано «армянской стороной» (формулировка Лужкова) — армянскими предпринимателями и на этом месте было построено место досуга вместо «Дома Еревана».

Будет ли мэрия Еревана пересматривать и вернется ли к нереализованным проектам «Дом Еревана» и «Ереванский гостевой дом».

Во время июньского визита в Санкт-Петербург мэр Еревана Айк Марутян заявил, что в этом городе планируется строительство современного центра, который будет носить название Еревана. О каком центре идет речь (торговом, культурном). В какие сроки планируется его построить. Какое двусторонне соглашение лежит в основе этой инициативы. Кто будет выступать инвестором этого проекта.

Во время этого визита было озвучено, что параллельно в Ереване будет построена гостиница, которая будет носить название Санкт — Петербурга. Эта гостиница является инвестиционной инициативой армянской или российской стороны?

Вопросы были направлены по электронной почте на двух языках: армянском и русском. Законом Республики Армения установлен максимальный 30-дневный срок, в течение которого должна быть предоставлена информация. Однако за два месяца с момента получения запроса мэрия Еревана не только не ответила на него, но и не оповестила о том, что возможно, для подробного ответа ей понадобится дополнительное время.

В пункте 7 статьи 9 закона Армении «О свободе информации» говорится, что если для предоставления указанного в письменном запросе сведения необходимо выполнение дополнительной работы, то это сведение предоставляется заявителю в 30-дневный срок после получения запроса, о чем заявитель письменно извещается в 5-дневный срок после получения запроса с указанием причин отсрочки и окончательного срока предоставления сведения.

Таким образом, мэрия Еревана нарушила закон Армении и продолжает игнорировать запрос информационного агентства, видимо, считая, что поднятые вопросы не должны представлять интереса для общественности. А тем временем подробное изучение вопроса, его освещение, выявление всех возможных нарушений могли бы способствовать реанимации этих проектов. Конечно, молчание мэрии можно было бы объяснить желанием замять дела, которые осуществлялись в дореволюционный период, но о причинах этого можно только догадываться.

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