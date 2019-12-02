Душанбе, , 21:11 — REGNUM В Душанбе сегодня, 2 декабря, прошёл брифинг, в ходе которого сотрудники Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, сотрудники посольства КНР в Таджикистане, учёные и журналисты обсуждали таджикско-китайское сотрудничество и реализацию международной инициативы «Один пояс — один путь».

Участники брифинга заслушали выступление экс-посола Китая в Таджикистане Юе Биня о совместных проектах двух стран.

Бинь считает, что Таджикистан и Китай не только реализуют совместные проекты, но и постоянно повышают уровень сотрудничества. Экс-посол подчеркнул, что «Таджикистан всегда уделяет большое внимание развитию таджикско-китайских отношений и всегда поддерживает международные инициативы Китая и вносит свои предложения для их развития».

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Также на мероприятии было отмечено, что между странами развиваются прочные отношения в сфере образования: Китай стал вторым государством по количеству обучающихся там таджикистанских студентов. На сегодняшний день в Центрах Конфуция обучается китайскому языку порядка 6 700 граждан Таджикистана.