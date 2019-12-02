Киев, , 21:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский даже не понимает, «о чём и про что» будет предстоящая встреча с главой России Владимиром Путиным, заявила 2 декабря украинский эксперт Олеся Яхно.

Таким образом эксперт прокомментировала сегодняшнее видеобращение Зеленского, в котором он размышляет о необходимости переговоров.

«Когда Зеленский прямо с тренажёра заявляет, что готов к встрече с Путиным, то это только убеждает в мысли, что он вообще даже не понимает, о чём и про что предстоящая встреча», — заявила Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский заявил — заниматься урегулированием в Донбассе без участия России теоретически можно, но это будет «бег на месте».