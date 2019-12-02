Рим, , 20:47 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время своего выступления в парламенте страны в понедельник, 2 декабря, заявил, что сообщения о «секретном» подписании пактов ЕС с его стороны не соответствуют действительности.

Речь идёт о поправках в «механизм стабильности ЕС». По данным итальянской оппозиции, они значительно расширяют возможности вмешательства ЕС в экономическую политику государств с высоким уровнем госдолга (в том числе Италии).

В оппозиции подозревают, что Конте уже подписал этот пакт, благодаря чему и получил поддержку евробюрократов. Источники итальянских СМИ в Брюсселе также подтверждают, что поправки поддержаны уже всеми лидерами ЕС. Однако Конте утверждает обратное.