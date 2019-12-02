Киев, , 20:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в Верховную раду проект закона о введении в стране уголовной ответственности за создание преступного сообщества и пребывание в статусе «вора в законе». Документ опубликован 2 декабря на официальном сайте украинского парламента.

Законопроектом предлагается закрепить в Уголовном кодексе Украины понятие преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует «вор в законе».

Уголовную ответственность предлагается ввести также за организацию и проведение сходки участников преступных сообществ и обращение к участникам преступного сообщества с просьбой о совершении преступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что при его разработке принимался во внимание опыт Грузии, где уголовная ответственность за пребывание в статусе «вора в законе» была введена в 2005 году, а также опыт Италии, где в 1982 году было криминализовано участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Напомним, в России весной 2019 года также была введена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии.