Рим, , 20:35 — REGNUM Реформа механизма финансовой стабильности ЕС, вызвавшая скандал в Италии, уже согласована всеми лидерами ЕС и утверждена, передаёт в понедельник, 2 декабря, Mediaset со ссылкой на осведомлённый источник в Еврогруппе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте при этом категорически опровергает факт своего согласия с проектом этой реформы.

Как сообщалось ранее, итальянская оппозиция обвинила Конте в том, что он согласился с данной реформой, которая расширяет возможности вмешательства ЕС в экономическую политику государств с высоким уровнем госдолга, причем не испрашивая согласия ни итальянских депутатов, ни министров.