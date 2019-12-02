Киев, , 20:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский просит население страны не обращать внимание на «фейки» о предстоящем 9 декабря «нормандском саммите» и урегулировании в Донбассе вообще.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном вечером 2 декабря.

Зеленский считает, что его политические оппоненты играют только на эмоциях украинцев и ничего больше.

«О них никто не помнит, и единственная возможность — поймать хайп. Но Донбасс — это не та тема, на которой ловят хайп… Я хочу, чтобы вы не обращали внимание на фейки, на их лозунги, потому что они уже никому не нужны», — заявил президент.

Зеленский отдельно подчеркнул, что ему действительно хочется прекратить огонь и «дать возможность закончиться войне».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде заявили, что Зеленский должен проинформировать о «переговорных позициях», с которыми он отправляется в столицу Франции 9 декабря и выразили сомнение, что у президента Украины есть какой-то вразумительный план.