Киев, , 20:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что кроме дипломатического пути, он не видит другой возможности завершить войну в Донбассе.

Об этом он сказал в ходе видеообращения, опубликованного вечером 2 декабря.

А для дипломатического урегулирования, подчеркнул Зеленский, обязательно нужны переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке (при этом Зеленский записал видеообращение как раз на беговой дорожке — ред.). Ты что-то вроде делаешь, но ты на месте. Мы же просто не хотим быть на месте», — добавил украинский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил намерение Москвы и Киева провести двусторонние переговоры на полях саммита в Париже. Он дал понять, что формат и длительность переговоров зависит от графика работы лидеров во время саммита — «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».