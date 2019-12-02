Киев, , 20:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без диалога с российским лидером Владимиром Путиным любые попытки мирного урегулирования в Донбассе будут «бегом на месте». Об этом Зеленский заявил в видеозаписи, которая была опубликована на его странице в социальной сети Facebook.

Зеленский прямо сказал, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным никакого урегулирования в Донбассе по факту не будет. Такие попытки он назвал бегом на месте.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке — ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что он не сдаст украинские национальные интересы на предстоящей встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже. Сам факт проведения этой встречи Зеленский назвал своей «победой».

Также Зеленский попросил граждан Украины не верит различным политикам, которые критикуют будущие переговоры и требуют силового решения конфликта.

«Не верьте никому, войной никто никуда не может пойти, никто не хочет терять сотни тысяч людей. Только дипломатия», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина потерпела военное поражение от ополчения народных республик Донбасса. Были подписаны Минские соглашение — фактическая капитуляция Киева и признание права ДНР и ЛНР на широкую автономию. Но украинские власти, пользуясь поддержкой Запада в течение следующих пяти лет делали все, чтобы не выполнять эти соглашения, так как они предполагают глубокое переформатирование украинской государственности. Конфликт в Донбассе перешел в затяжную фазу и реального шанса на урегулирование пока не просматривается.