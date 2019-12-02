Киев, , 20:10 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, запланированная на 9 декабря в Париже — это уже победа для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном вечером 2 декабря.

«Это возможность встретиться четырем лидерам, возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии и реальной войны на фронте. И это большая возможность начать диалог», — заявил Зеленский.

Также президент сказал, что хотел бы почувствовать, что страна ему доверяет, и за его спиной будет «наш независимый народ».

«Никакой измены не было и не может быть, но я буду более уверенно себя чувствовать (с поддержкой народа)», — подчеркнул украинский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» 9 декабря хочет решить три ключевые вопроса — обмен удерживаемыми лицами с обозримыми сроками; полное прекращение огня; и, прежде чем приступить к выборам, — полный вывод всех незаконных воинских формирований любого рода, в любой форме, с любым оружием.

В ответ в Верховной раде призвали президента обсудить «красные линии», за которые он не сможет зайти в ходе саммита.