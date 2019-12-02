Москва, , 20:06 — REGNUM Староста района чешской столицы Праги Ржепорые Павел Новотны инициирует строительство памятника «власовцам», чтобы получить славу за счёт этого скандала, а затем монетизировать свою известность. Об этом при помощи телемоста 2 декабря заявил председатель ассоциации независимых медиа Чехии Станислав Новотны (однофамилец автора скандальной инициативы, — прим. ИА REGNUM) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Общественник отметил, что в Чехии многие были удивлены тем, что такого гражданина, как Павел Новотны, вообще пустили в эфир одного из центральных российских телеканалов.

«Многие были удивлены. Новотны — это псих. Работал в жёлтой прессе, работал плохо. Он хочет заработать своими скандалами. Через дурную славу он хочет получить деньги. Но люди это понимают», — сказал Станислав Новотны.

Также гость ток-шоу отметил, что Павла Новотного поддерживают «маргиналы и соросовские структуры».

«Они работают на чужие державы как агенты чужих держав. И Павел Новотны сделал скандал, который нравится ему, но не нравится большинству людей в Чешской Республике», — сказал председатель ассоциации независимых медиа Чехии.

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