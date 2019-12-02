Тбилиси, , 19:56 — REGNUM У офиса правящей партии Грузии «Грузинская мечта» 2 декабря вечером ситуация крайне обострилась и переросла в драку между сторонниками оппозиции и активистами правящей партии.

К центральному офису «Грузинской мечты» после неудачного митинга во Мцхета явились представители так называемых общественных движений «Габеде» и «Шецвале». Утром 2 декабря они собрались у офиса мажоритарного депутата от Мцхетского избирательного округа Дмитрия Хундадзе и требовали встречи с ним, чтобы высказать свой протест. Хундадзе был в числе тех мажоритарных депутатов, которые проголосовали против поправок в Конституцию, вводивших пропорциональные выборы парламента с 2020 года.

Вместе с полицией и представителями местной власти к офису депутата пришли и активисты «Грузинской мечты», и между двумя противоборствующими сторонами завязалась драка, в результате которой полиция арестовала как членов движения «Габеде», так и активистов «Грузинской мечты». Позднее грузинские СМИ сообщили, что двое членов движения «Габеде» в драке получили сотрясение мозга.

Вечером оппозиционные активисты собрались уже у центрального офиса «Грузинской мечты», чтобы на этот раз выразить протест против событий, происшедших сегодня утром у офиса депутата Хундадзе.

Вместе с «гражданскими активистами» сюда же явились и депутаты от парламентской оппозиции, члены «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Акция проходила шумно, с традиционными для оппозиции сиреной, свистом, скандированием оскорбительных лозунгов. Стены офиса правящей партии митингующие «разукрасили» надписями: «Рабы», «Воровская мечта» и им подобными.

Драка началась именно после этих действий оппозиции. Активисты правящей партии попытались оказать митингующим сопротивление. Разрядить обстановку удалось только после вмешательства полиции.

Напомним, что акции протеста в Грузии оппозиция начала после того, как парламенту не удалось принять поправки в Конституцию, предусматривавшие переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года. Против законопроекта выступили мажоритарии, но оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» и ее лидера в невыполнении обещания и очередном обмане избирателей.