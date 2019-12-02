Киев, , 19:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский знает, как в Донбассе относятся к вступлению в НАТО, но его политика — осознанное нарушение Конституции Украины.

Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук в ходе «Большого интервью» на телеканале «112 Украина».

«Мы должны вернуть этих людей, мы должны вернуть эти территории. Но мы же должны делать так, чтоб не отторгать их, не вызывать ненависти. А что, разве вот сегодняшняя политика этой власти, курс в НАТО, который подтвердил Зеленский, — он что, не знает, как относятся на Донбассе к курсу в НАТО? Знает. Запрет, дискриминация русского языка в противовес и в нарушение, грубое нарушение ст. 10 ч. 3 Конституции, где сказано, что на территории Украины гарантируются свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств», — сказал он.

Политик задался риторическим вопросом, как с нынешней политикой Зеленский собирается вернуть этих людей.

«Он ведь тоже подхватил наш лозунг, это он подхватил наш лозунг, что надо через сознание. Помните, у него на первых этапах еще такая была, во время избирательной кампании, он говорил, «идеологическая диверсия», какие-то эти оскорбительные термины, которые употреблял. Да не надо диверсии, сделай жизнь по-другому, продемонстрируй другое отношение к этим людям, они граждане Украины, — и все получится. Это все в целом называется «политическая воля», которая, я утверждаю, на сегодняшний день у господина Зеленского отсутствует», — резюмировал народный депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября Зеленский подписал закон, который вносит изменения в уставы ВСУ и законы о воинской обязанности. Закон направлен на создание профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам НАТО.

Нынешние власти Украины твердо поддерживают курс страны на вступление в альянс и максимальное сотрудничество с НАТО.