Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM «Ёрничать» и «окарикатуривать» тему Великой Отечественной войны недопустимо с точки зрения морали. Об этом заявил в Екатеринбурге начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Историк подверг критике скандальную обложку журнала «Дилетант», где в образе жениха и невесты были изображены Сталин и Гитлер.

«Любая попытка ёрничать и окарикатуривать наше прошлое применительно к истории Великой Отечественной войны очень уязвима с морально-нравственной точки зрения», — сказал Никифоров.

Учёный призвал вести исторические споры, не переходя рамки морали.

«Предлагаются какие-то игрища и пляски, некая клоунада вокруг истории! А тема очень болезненная, за ней — самая страшная трагедия в истории нашей страны и наших предков», — добавил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал «Дилетант» раскритиковали за предвзятую трактовку договора о ненападении между СССР и нацистской Германией. Как отмечают учёные, эта трактовка была дана с целью возложить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны