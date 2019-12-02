Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео назвал безусловной заслугой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа существенный рост оборонных расходов военного блока НАТО. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News.

Помпео отметил, что рост расходов Североатлантического альянса составил $130 млрд, и это очень существенно.

«Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан», — пояснил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от американских союзников по НАТО существенно нарастить расходы на оборону, так как американцам надоело платить за безопасность других стран. Страны Евросоюза заявили, что они, конечно, согласны увеличить свои расходы на оборону, но это не значит, что выделяемые деньги они будут тратить на закупку американского оружия — скорее эти средства пойдут на развитие собственных военно-промышленных комплексов.