Сухум, , 19:44 — REGNUM Обвинения в причастности к убийству двоих человек в Сухуме отверг экс-министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Об этом 2 декабря Аршба сообщил журналистам.

Все высказывания о своей причастности к убийству двух граждан Абхазии, произошедшему в Сухуме 22 ноября, Аршба назвал абсурдными. Экс-министр заверил, что, со своей стороны, приложил все усилия для раскрытия этого преступления и наказания всех причастных к нему лиц.

Так, по словам экс-министра, уже в день совершения преступления в Сухуме были перекрыты все въезды и выезды из города, а МВД начало оперативно-розыскным мероприятиям. Эти мероприятия продолжаются и по настоящий момент. Аршба отметил, что за три дня, которые министерству дал глава Абхазии Рауль Хаджимба для раскрытия преступления, сделать это было тяжело, хотя сотрудники МВД приложили для этого все возможные усилия.

Экс-министр МВД пояснил, что оспаривать решение президента страны о своей отставке не намерен, но будет прилагать все усилия для раскрытия убийства людей в Сухуме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении главой Абхазии с занимаемой должности министра МВД страны Гарри Аршбы. Также парламентом Абхазии были освобождены с занимаемых должностей генпрокурор Республики Зураб Ачба и его зам Эшсоу Какалия.

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