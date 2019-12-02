Москва, 2 декабря 2019, 19:22 — REGNUM Договор об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР подписан 2 декабря между Москвой и Исламабадом.
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу.
До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.
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