Москва, , 20:02 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» 9 декабря не приведут к прорыву в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом при помощи телемоста 2 декабря заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не надеюсь на особый прорыв там. Но я надеюсь, если сейчас дверь и окна для наведения мира закрыты, то после «нормандского формата» я уверен, что маленькая форточка откроется. И мы начнём дискуссию. Я хочу, чтобы это были прямые переговоры Путина и Зеленского. Я хочу их услышать в Париже в прямом разговоре друг с другом», — сказал Кравчук.

При этом первый президент Украины не смог внятно озвучить — с какой переговорной позицией Зеленский поедет на встречу «нормандской четвёрки».

«На основании того, что я знаю, Киев едет, чтобы сделать шаги к миру в Донбассе, окончательно решить вопрос о пленных, чтобы принять в перспективе закон о статусе Донбасса и установить нормальные отношения с Россией», — заявил Кравчук.

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