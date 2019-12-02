Калужские единороссы провели рейд по проблемным точкам

Калуга, 2 декабря 2019, 17:54 — REGNUM В рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» общественная комиссия партии в Калуге провела очередной рейд по проблемным точкам. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, его возглавили региональный координатор проекта «Чистая страна», депутат Законодательного собрания Калужской области Сослан Такаев и заместитель секретаря — руководитель калужского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова.
Вместе с представителями администрации, специалистами министерства строительства и ЖКХ, сотрудниками Калужского регионального экологического оператора и активистами депутаты осмотрели контейнерные площадки в районе дома № 44 по улице Хрустальной. Местные жители давно жаловались на несвоевременность вывоза ТБО.
27 ноября общественная мониторинговая группа посетила данный двор и отметила, что на дворовой территории уже установлены евро-контейнеры различных типов, появился и стационарный бункер большой вместимости для крупногабаритного мусора.