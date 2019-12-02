Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией трактуют специальным образом, чтобы возложить на СССР вину за развязывание Второй мировой войны. Об этом заявил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учёный выступил перед журналистами в «Ельцин-центре», где представляли скандальный выпуск журнала «Дилетант» с «женатыми» Гитлером и Сталиным на обложке. Номер посвящён пакту Молотова-Риббентропа.

Никифоров уверен, что на теме пакта проходят «пляски», которые имеют «заказной» и «политизированный» характер.

«Эту тему преподносят так, будто в развязывании войны виноват не нацистский режим, а сталинский СССР. Это скрытое, неявное отрицание справедливости Нюрнбергского трибунала и умаление преступлений нацистского режима!» — сказал Никифоров.

Историк призвал реагировать на подобные посягательства не только научному сообществу, но и гражданскому обществу.

«Наши оппоненты на Западе давно для себя всё решили, что есть два злодея — Сталин и Гитлер. Между ними хотят распределить эту вину даже не 50/50 — главным ответственным и виноватым хотят сделать Сталина и возглавляемый им Советский Союз! Это затрагивает современные интересы нашей страны и основы нашей исторической памяти, святости нашего отношения к Великой Отечественной войне», — подчеркнул учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дом книги в Москве отказался продавать скандальный выпуск журнала «Дилетант». В магазине посчитали некорректной обложку выпуска с «женившимися» Сталиным и Гитлером.