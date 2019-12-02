Луисвилл, США, , 19:01 — REGNUM Очень большая опасность со стороны России сейчас наблюдается в киберсфере, заявил 2 декабря с трибуны Университета Луисвилла (штат Кентукки, США) американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепа напомнил, что Москва — столица РФ, которая когда-то была столицей СССР. Так вот изменился не только «агрессор» (то есть Россия), но и его методы. По словам американца, у России имеется «огромный по масштабу компонент в киберсфере».

Помпео "Нам нужно убедиться в том, что НАТО сможет противостоять этому вызову».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что Соединённым Штатам нужна помощь Европейского союза, поскольку угрозы со стороны Москвы велики. Однако, как говорит глава Госдепа, не только Россия, но и Китай и Иран угрожают США.

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