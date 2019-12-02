Луисвилл, США, 2 декабря 2019, 19:01 — REGNUM Очень большая опасность со стороны России сейчас наблюдается в киберсфере, заявил 2 декабря с трибуны Университета Луисвилла (штат Кентукки, США) американский госсекретарь Майк Помпео.
Глава Госдепа напомнил, что Москва — столица РФ, которая когда-то была столицей СССР. Так вот изменился не только «агрессор» (то есть Россия), но и его методы. По словам американца, у России имеется «огромный по масштабу компонент в киберсфере».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что Соединённым Штатам нужна помощь Европейского союза, поскольку угрозы со стороны Москвы велики. Однако, как говорит глава Госдепа, не только Россия, но и Китай и Иран угрожают США.
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