Москва, 2 декабря 2019, 19:00 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть «желание казаться», считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего жителям Донбасса некий «план Б».
А «дома» у Зеленского, как заметил Затулин, национал-радикалы, которые вроде бы потерпели поражение, но на самом деле доминируют в СМИ и в умах многих политиков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал якобы имеющийся у президента Владимира Зеленского «план Б» по Донбассу и назвал его «планом Г».
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