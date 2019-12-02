Москва, , 19:00 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть «желание казаться», считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего жителям Донбасса некий «план Б».

«Он хочет играть одновременно на всех досках. Но никакого «плана Б» нет, — сказал Затулин. — Нет понимания того, чего можно, а чего нельзя добиться в рамках Нормандского формата. Есть желание казаться. Казаться человеком, который на одной ноге разговаривает с президентами Европы, России и так далее. И там решает важные задачи. При этом месседж, который он заранее опубликовал, говорит о том, что решить он ничего не сможет. Человек плывет под впечатлением того, что у него происходит дома».

А «дома» у Зеленского, как заметил Затулин, национал-радикалы, которые вроде бы потерпели поражение, но на самом деле доминируют в СМИ и в умах многих политиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал якобы имеющийся у президента Владимира Зеленского «план Б» по Донбассу и назвал его «планом Г».

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