Тюмень, , 18:58 — REGNUM В правительство Тюменской области назначена Ольга Мамонтова, которая займёт поструководителя аппарата губернатора. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор 2 декабря 2019 года.

Ранее Ольга Мамонтова исполняла обязанности помощника губернатора Тюменской области.

Новый руководитель аппарата губернатора окончила Тюменский государственный университет в 2 000 году по специальности «юриспруденция». Ольга Мамонтова на государственной гражданской службе более 20 лет. Профессиональную деятельность начала с работы юристом на Тюменской таможне. Затем замещала должности консультанта главы города Тюмени и заместителя директора административного департамента.