Москва, , 18:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продаж в стране электронной техники, в частности смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Соответствующий документ опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон устанавливает запрет с 1 июля 2020 года на продажу в России отдельных видов «технически сложных товаров», на которых не предустановлено российское программное обеспечение.

В законе сказано, что точный перечень таких товаров и программного обеспечения, а также порядок его установки будет определять правительство Российской Федерации. В основном речь пойдет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией «смарт-ТВ».

Предполагается, что данный закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса и уменьшит злоупотребления со стороны крупных иностранных компаний, которые работают в сфере информационных технологий.