Сухум, , 18:57 — REGNUM Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов освобождён от должности по распоряжению премьер-министра республики. Об этом 2 декабря сообщается на сайте правительства Абхазии.

В тексте распоряжения сказано, что Кишмахов Казбек Мухадинович с 2 декабря 2019 года освобождён от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Абхазия согласно статье 12 Конституции Абхазии.

В соответствии со статьёй 12 Конституции страны, парламент по представлению премьер-министра Абхазии назначает на должность и освобождает от должности заместителей министров и заместителей председателей госкомитетов, заместителей руководителей других органов при Кабинете министров. Единственным исключением являются заместители министра обороны.

Отставка министра внутренних дел Абхазии и его первого заместителя связана с ухудшением криминогенной обстановки в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении парламентом Абхазии от занимаемой должности генпрокурора республики Зураба Ачбы и его зама Эшсоу Какалии.

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