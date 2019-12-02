Анкара, , 18:40 — REGNUM Официальная Анкара в последние годы не получает от НАТО той поддержки, на которую рассчитывала. Об этом 2 декабря заявил глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун.

«Турция так и не получила той решительной поддержки, которой ожидала от НАТО. Тем не менее она принимает участие в различных миссиях со своей второй по величине армией в альянсе», — написал Алтун в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что Турция продолжит вносить вклад в деятельность НАТО, но при этом «ожидает поддержки и от альянса в связи со своими проблемами».

«В Североатлантическом альянсе должны понимать и признавать проблемы государств-членов, связанные с угрозами их национальной безопасности, и решать их на тактическом и оперативном уровнях», — заявил представитель администрации президента Турции.

Следует отметить, что данное заявление Анкары прозвучало в преддверии двухдневного саммита НАТО, который открывается 3 декабря в Лондоне.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона за слова о «смерти мозга» НАТО, порекомендовав ему «начать с проверки собственного мозга». Эрдоган отметил, что он «не знает, какое значение для НАТО имеет Франция», но «Турция для НАТО очень важна».

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